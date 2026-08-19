بسمة وهبة تستعيد ذكرى حفل لمحمد منير بالساحل قبل 3 سنوات: ماكانش فيها مكان لإبرة

استعادت الإعلامية بسمة وهبة ذكريات حضورها إحدى حفلات الفنان محمد منير في الساحل الشمالي، والتي قالت إنها أقيمت قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أن الحفل شهد إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، إلى درجة أنها لم تجد مكانًا يتسع للجمهور الذي حضر.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّها لا تتذكر تحديدًا مكان إقامة الحفل، لكنها وصفته بأنه كان في منطقة بعيدة وربما في آخر الساحل، حتى يستوعب العدد الكبير من الحاضرين، موضحة: «ما كنش فيه مكان لإبرة إنها تترمى فتنزل على الأرض بصراحة».

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، أن المكان، رغم كبره الشديد، لم يتمكن من استيعاب جميع الراغبين في حضور الحفل، موضحة، أن عدد الجمهور كان بالآلاف، رافضة المبالغة في الأرقام المتداولة أحيانًا، وقالت: «ما تقوليش بقى لا 20 مليون ولا 30 مليون ولا الكلام ده، لأ ما بقاش كده، هو بيبقى بالآلاف عشان ما حدش يضحك عليكم».

وأشارت إلى أن حفل محمد منير في ذلك اليوم كان من المتوقع أن يحضره نحو 80 ألف شخص، لكن العدد لم يكن من الممكن استيعابه بالكامل، مضيفة: «ما فيش مكان ليهم»، بينما اضطرت هي إلى الوقوف بجوار خشبة المسرح في أحد الجوانب والاكتفاء بهذا المكان.

ولفتت بسمة وهبة إلى أن الحفل جمع مختلف الأعمار، موضحة: «على قد ما لقيت كبار على قد ما لقيت شباب يومها»، كما أشارت إلى أن الحفل شهد تأمينًا مكثفًا بسبب ضخامة عدد الجمهور، مؤكدة وجود اهتمام من الجهات المختصة، وخصوصًا وزارة الداخلية، بتأمين أرواح المواطنين في مثل هذه التجمعات الكبيرة.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على ضخامة شعبية محمد منير، قائلة: «أنا ماشفتش حد في حياتي عنده هذا الكم والعدد من الجمهور مثل هذا العدد».

