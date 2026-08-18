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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة توجه رسالة للمطلقات: لا تمنعن الآباء من رؤية أبنائهم

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمود زيدان

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، نصيحة إلى المطلقات بعدم منع الأب من رؤية أبنائه، حتى في حال تقصيره في الإنفاق أو عدم قيامه بواجباته تجاههم، مؤكدة أن الخلاف بين الزوجين يجب ألا ينعكس على علاقة الأب بأبنائه.

وأوضحت، مقدمة برنامج «90 دقيقة» المذاع بقناة المحور، أن معاقبة الأب بمنعه من رؤية أبنائه لا تعاقبه وحده، وإنما تلحق الضرر بالأطفال، مشددة على أهمية الحفاظ على علاقتهم بوالدهم، حتى في ظل وجود خلافات أو نزاعات بين الطرفين.

وحذرت من التحدث بسوء عن الأب أمام الأبناء أو محاولة إبعادهم عنه، مؤكدة أن ذلك قد يترك آثارًا نفسية سلبية عليهم، ويؤثر في نظرتهم إلى أنفسهم وحياتهم مستقبلًا. كما شددت على ضرورة الفصل بين الخلافات الزوجية وحق الأبناء في علاقتهم بوالدهم.

بسمة وهبة المطلقات الأزواج المحور برنامج

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