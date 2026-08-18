مساعد وزير الخارجية: الإفراج عن البحارين المصريين المحتجزين في إيران

اكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن الوزارة تابعت واقعة إختطاف البحارة المصريين منذ بدايتها، مؤكداً أن الدولة تتحرك لمساندة المواطنين المصريين في الخارج وتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم، خاصة في المواقف التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.

وقال حداد الجوهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن السفينة تعرضت للاحتجاز بسبب مخالفات تجارية إلى جانب مخالفات مرتبطة بقواعد الإبحار في المنطقة، وكان على متنها أربعة بحارة مصريين وعدد من البحارة من جنسيات أخرى.

وتابع أن التحركات المصرية أسفرت في وقت سابق عن الإفراج عن اثنين من البحارة المصريين، فيما غادر البحاران الآخران الأراضي الإيرانية، وهما في طريق عودتهما إلى مصر، مع توقع وصولهما خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

المصالح المصرية في إيران

وأشار إلى أن اتصالات مكثفة وعلى أعلى المستويات أجراها وزير الخارجية لعبت دورًا مهمًا في التوصل إلى الإفراج عن البحارين، لافتًا إلى أن القائم بأعمال رعاية المصالح المصرية في إيران استقبلهما عقب خروجهما، قبل مغادرتهما البلاد.