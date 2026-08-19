بسمة وهبة: الجمهور هو من أطلق على محمد منير لقب الكينج

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن الفنان محمد منير، مؤكدة أن الجمهور هو من أطلق عليه لقب «الكينج»، مشيرة إلى أن مكانته لم تأتِ فقط بسبب حضوره الطاغي على المسرح، وإنما نتيجة مسيرة فنية طويلة نجح خلالها في تحقيق توازن بين الغناء الجماهيري العريق والأغنية ذات المضمون.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ محمد منير ظل لسنوات وسنوات نموذجًا للفنان الذي يجمع بين الجماهيرية والمضمون، مستشهدة بعدد من أغنياته التي وصفتها بأنها عاشت معها، ومنها «شبابيك» و«الليلة» و«شجر الليمون»، مؤكدة: «أنا ماشفتش في إبداع زي مثل هذه الأغاني وغيرها من الفنان محمد منير». وأضافت أن أغانيه كلها «محفورة، محفورة جوانا وفي الذاكرة»، سواء في ذاكرة الجمهور المصري أو العربي.

وأشارت إلى أن أغاني محمد منير «سابقة زمنها»، موضحة أنها ستشرح أسباب ذلك، قبل أن تؤكد أن الفنان، رغم امتلاكه إرثًا طويلًا يقارب خمسة عقود من العطاء والفن والإبداع، لا يزال حاضرًا في كل جيل، بما في ذلك الأجيال الجديدة.

ولفتت بسمة وهبة إلى أن جمهور محمد منير لم يعد مقتصرًا على الآباء، بل امتد إلى الأبناء أيضًا، معربة عن سعادتها عندما ترى الأجيال الجديدة تستمع إلى أغانيه وفنه، قائلة إنها «ببقى سعيدة لما بشوفهم بيسمعوا محمد منير، ببقى سعيدة».