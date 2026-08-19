وزيرة الإسكان تتفقد مشروع مستشفى شفا العلمين بمدينة العلمين الجديدة

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجارية لتنفيذ مستشفى «شفا العلمين»، بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، حيث كانت في استقبالهما مريم الوحش العضو المنتدب لمجموعة مستشفيات شفا ورئيس قسم التسويق.

تأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية وتعزيز منظومة الخدمات الصحية بالمدن الجديدة، بما يسهم في توفير مستوى متكامل من الخدمات للمواطنين والمترددين على المدينة.

واطَّلعت وزيرة الإسكان، خلال الجولة، على مكونات المستشفى حيث تتضمن كافة التخصصات لخدمة مدينة العلمين الجديدة والمناطق المحيطة بها، طوال العام، فضلًا عن قسم الطوارئ لاستقبال المرضى على مدار الساعة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى ١٠٠ سرير، منهم ٢٠ سرير رعاية مركزة، و٤ غرف عمليات، ووحدة رعاية أطفال، وقسطرة قلب، وقسم متخصص فى إصابات وحوادث الطرق، وقسم آشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، هذا بالإضافة إلى العيادات الخارجية لاستقبال المرضى فى جميع التخصصات، يتكون المبنى من بدروم ودور أرضي و6 أدوار علوية.

وتجولت وزيرة الإسكان بالدور الأرضي، الذي يضم قسم الطوارئ وغرف التخصصات، وغرفة عزل لخدمة الطوارئ، والمعمل، والصيدلية، وعيادات خارجية، وقسم العلاج الطبيعي بطاقة 5 أسرة، بالإضافة إلى الاستقبال والمكاتب الإدارية والخدمات التمريضية. ويضم الدور 8 أسرة للطوارئ، و4 عيادات خارجية، و5 أسرة للعلاج الطبيعي.

وخلال جولتها التفقدية بالمستشفى، أشادت وزيرة الإسكان بمشروع مستشفى «شفا العلمين»، مشيرة إلى أنها أول مستشفى تشارك بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبداية جاءت من مدينة العلمين الجديدة، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير كافة أنواع الخدمات المتطورة التي تواكب حجم التنمية العمرانية والاستثمارات التي تشهدها المدينة.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لمستوى التنفيذ وجودة الأعمال بالمشروع، مشيرة إلى أن مستشفى «شفا العلمين» سيكون إضافة مهمة بمدينة العلمين الجديدة وسيسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين والمترددين على المدينة.