قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر جديدة تلوح في الأفق.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وأمواج المتوسط
وزير الخارجية: عودة الولايات المتحدة وطهران إلى التفاوض ممكنة
قرار عاجل من المحكمة ضد سائق اعتد.ى على خطيبته السابقة بالمعصرة
تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية وثلاثة من عناصر النخبة في حماس بغارة على الشاطئ
دعوى أمام المحكمة لوقف قبول اللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء فئة معينة | تفاصيل
بدء عزاء الفنان عمرو محمد علي بالشيخ زايد
عالم أزهري: مساعدة الزوجة في الإنفاق على أبنائها من باب «الفضل» وليس «الفرض»
مدرب طرابزون سبور يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام فرينكفاروش
جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين
وادي دجلة يعلن أسعار التذاكر الموسمية أمام جماهير وأعضاء النادي لحضور مباريات الفريق الأول
1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دعوى أمام المحكمة لوقف قبول اللاجئين بالجامعات الحكومية مع استثناء فئة معينة | تفاصيل

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

تقدّم محام بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية، وقصر الانتفاع بالمقاعد والطاقة الاستيعابية للمرفق الجامعي العام على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي ممن يمثل قبولهم إضافة علمية حقيقية للدولة المصرية.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وطعنت على السياسات والقرارات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية، وعلى ما يترتب عليها من تخصيص جانب من الطاقة التعليمية والتدريبية لصالح الأجانب والمهاجرين في الوقت الذي يخضع فيه الطالب المصري لقيود صارمة في التنسيق والأعداد.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الطالب المصري يخضع لمنظومة دقيقة ومغلقة للتنسيق، تتحكم فيها المجاميع والرغبات والأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية، ولا تملك الجامعات الحكومية قبوله مباشرة خارج مكتب التنسيق، بينما يجري في المقابل قبول الأجانب والمهاجرين والوافدين من غير المصريين عبر مسارات وقواعد مستقلة عن منظومة تنسيق الطلاب المصريين.

وأكدت الدعوى أن الهدف هو إعادة أولوية الطالب المصري داخل الجامعة الحكومية، وصون فرصه وحقه الدستوري في التعليم، ومنع أن تتحول سياسة استقطاب الأجانب والمهاجرين إلى مزاحمة لأبناء الجمهورية على المقاعد والإمكانات المحدودة، مع إبقاء الباب مفتوحًا فقط أمام النبوغ العلمي الدولي الحقيقي الذي يمثل إضافة استثنائية لمصر.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة قبول اللاجئين بالجامعات الحكومية وقف قبول اللاجئين بالجامعات الحكومية جامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

فتح رسائل هاتف الغير - صورة تعبيرية

هل يجوز فتح رسائل هاتف الغير دون إذنه؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

خالد الجندي

خالد الجندي: النبي ﷺ “ديوان الصبر” وتحمل ما لا يطيقه بشر من الابتلاءات

الحلف على المصحف

ما حكم الحلف على المصحف كذبًا لتجنب المشكلات؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أسعار بروتون جين 2 المستعملة في مصر

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد