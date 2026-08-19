ما عدا النزهة الجديدة.. مياه القاهرة تغذي المناطق المتضررة من قطع المياه بخطوط بديلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق (النزهة الجديدة – الهايكستب – منطقة مسجد الفتح ومتفرعاتها – شارع عمار بن ياسر ومتفرعاته) وضعفها عن منطقة ألف مسكن.

وذلك لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 مم، بتقاطع شارع أنقرة مع شارع عبد الحميد بدوي بمنطقة شيراتون.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة تغذية المناطق المتأثرة ما عدا منطقة النزهة الجديدة من خطوط مياه بديلة حرصاً منها على استدامة الخدمات المقدمة لعملائها وجار العمل على سرعة نهو اعمال الاصلاح فى اسرع وقت ممكن.

وتأسف الشركة عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.