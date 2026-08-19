الأهلي يصل كامب نو قبل صدام برشلونة في كأس خوان جامبر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في مدينة برشلونة الإسبانية، استعدادًا لخوض المباراة الودية المرتقبة أمام برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس «خوان جامبر».

وتأتي المواجهة في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمباراة، التي تجمع الأهلي بأحد أكبر الأندية الأوروبية.

ويسعى الأهلي إلى تقديم أداء قوي خلال اللقاء، والظهور بصورة تمنح جماهيره الاطمئنان قبل بداية الموسم، بعدما ركز الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة خلال الفترة الماضية على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب تطبيق بعض الجوانب التكتيكية، خاصة التنظيم الدفاعي واستغلال المساحات.

في المقابل، يتطلع برشلونة إلى تحقيق أقصى استفادة من المواجهة، من خلال اختبار جاهزية لاعبيه والوقوف على مدى الانسجام بين عناصر الفريق، إلى جانب منح جماهيره فرصة مشاهدة الصفقات الجديدة والعناصر الأساسية على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكان الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قد عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا داخل فندق الإقامة، قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وشهدت المحاضرة شرح عدد من التعليمات الفنية والتكتيكية، مع توضيح طريقة التعامل مع مجريات اللقاء والجوانب التي يجب التركيز عليها أمام برشلونة.

وتأتي المحاضرة ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للمواجهة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاحتكاك بفريق بحجم برشلونة.

الأهلي يغادر برشلونة عقب المباراة

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مدينة برشلونة في تمام الساعة الواحدة صباح الخميس، عقب انتهاء مواجهة برشلونة مباشرة.

وتتحرك حافلة الفريق من ملعب المباراة إلى المطار، وفق البرنامج المحدد للرحلة، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، ليبدأ الفريق رحلة العودة عقب ختام مشاركته في كأس «خوان جامبر».