رسميا.. عمر فايد ينتقل إلى فروسينوني الإيطالي لمدة أربع سنوات

أعلن نادي فروسينوني كالتشيو الإيطالي، اليوم الأربعاء، إتمام تعاقده رسميًا مع المدافع المصري عمر فايد، قادمًا من صفوف فنربخشة التركي، لتدعيم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ووقّع عمر فايد، البالغ من العمر 23 عامًا، على عقد يمتد لمدة أربع سنوات مع النادي الإيطالي، ليخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وكان فايد انضم إلى فنربخشة في صيف 2023 قادمًا من المقاولون العرب، في صفقة بلغت قيمتها نحو 550 ألف يورو.

وخلال فترة وجوده مع النادي التركي، خاض المدافع المصري عدة تجارب على سبيل الإعارة، حيث لعب بقميص نوفي بازار الصربي، ثم بيرشوت البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى أروكا البرتغالي.

وفي الموسم الماضي، شارك فايد مع أروكا في 10 مباريات فقط، دون أن يتمكن من تسجيل أو صناعة أي أهداف، ليقرر فنربخشة في النهاية الاستغناء عنه بشكل نهائي وانتقاله إلى فروسينوني.

وتبلغ القيمة التسويقية لعمر فايد حاليًا نحو 600 ألف يورو، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.