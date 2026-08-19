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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معلقا مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

الاهلي
الاهلي
حمزة شعيب

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر الودية، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض مباراتين وديتين خلال معسكره المقام في إسبانيا، حيث واجه بادالونا في المباراة الأولى وحقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام يوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف في ثاني تجاربه الودية.

الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة

ويأمل الأهلي في الظهور بشكل قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكتالوني، قبل انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

تقام مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة 9:00 مساءً اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «كامب نو»، في إطار منافسات كأس خوان جامبر الودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، إلى جانب تطبيق «أون سبورت»، لتتاح للجماهير متابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبرشلونة.

معلقا مباراة الأهلي وبرشلونة

وأعلنت قناة «أون سبورت» إسناد مهمة التعليق على المباراة إلى أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يتولى مؤمن حسن التعليق عبر القناة الصوتية الثانية.

وتحظى مواجهة الأهلي وبرشلونة باهتمام جماهيري كبير، في ظل قيمة المباراة التي تجمع بطل مصر بالفريق الكتالوني، ضمن التحضيرات الأخيرة لانطلاق الموسم الجديد.

الاهلي برشلونة كأس خوان جامبر

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