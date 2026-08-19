استمرار جهود الإنقاذ النهري لانتشال جثمان شاب غرق في مياه النيل بمسطرد

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية جهودها لانتشال جثمان شاب يُدعى محمود، 30 عامًا، يعمل في مجال الخردة، لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بمنطقة مسطرد، قبل عدة أيام، حيث تبين أنه لم يكن يجيد السباحة.



وتواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث عن الجثمان، وسط جهود مكثفة للوصول إليه وانتشاله، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا يفيد بغرق الشاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبدأت قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث في المنطقة، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.