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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: متابعة ميدانية لأعمال تطوير ورصف الشوارع الرئيسية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير والرصف وذلك في إطار الحرص على التأكد من تنفيذ الأعمال على أرض الواقع وفقًا للمواصفات والجداول الزمنية، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشروعات ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ أنه تم متابعة مراحل تنفيذ أعمال التطوير والرصف لعدد من شوارع قليوبى، واطلع على معدلات الإنجاز، موجهًا الشركة المنفذة بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال في المدة الزمنية المقررة، مع الالتزام الكامل بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تستهدف ضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.
ويبلغ طول شارع الرشاح نحو 600 متر، وبعرض إجمالي 24 مترًا، مقسمًا إلى جزأين، الأول بعرض 12 مترًا ومغطى ببلاط الإنترلوك، والثاني بعرض 12 مترًا مخصصًا لأعمال الرصف الأسفلتي.
ومن المقرر بدء أعمال رصف طبقة الترميم اليوم، تمهيدًا لتنفيذ الطبقة الرابطة، يعقبها تنفيذ الطبقة السطحية النهائية، وفقًا لمراحل التنفيذ والمواصفات الفنية المحددة للمشروع.
كما تشمل أعمال التطوير تنفيذ جزيرة وسطى، وتركيب البلدورات على جانبي الطريق، بما يسهم في رفع كفاءة الشارع، وتحسين الحركة المرورية، وتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.
كما وجه المحافظ رئيس مدينة قليوب بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركة المنفذة، والتنسيق المستمر معها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الأعمال، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، ومتابعة الأعمال بصورة مستمرة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة ودخول الشارع للخدمة في الموعد المقرر، بما يحقق الاستفادة للمواطنين ويسهم في تحسين شبكة الطرق بمدينة قليوب.

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