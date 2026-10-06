أحمد شاهين صديق دياب المقرب في “محمود الطيار”.. وينتظر عرض مطلوب عائليا

انتهى الفنان أحمد شاهين من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "محمود الطيار"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث يجسد شخصية “حسين”، الصديق المقرب لـ"دياب" وجاره، والذي يسانده باستمرار ويساعده في حل المشكلات والمواقف التي يتورط فيها ضمن أحداث العمل.

وأعرب أحمد شاهين عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، مؤكدًا أن شخصية "حسين" تجمعها علاقة صداقة قوية بـ"دياب"، وتلعب دورًا مهمًا في مساندته خلال الأزمات التي يمر بها.

تكرار التعاون:

وقال شاهين: "سعيد جدًا بتاني تعاون ليا مع دياب بعد مسلسل "بنج كلي"، والتجربة دي مختلفة ومميزة بالنسبة لي، كما أنها المرة الأولى التي أتعاون فيها مع المخرج محمد عبد السلام، وأنا سعيد جدًا بالعمل معه وبأجواء التصوير".

أحمد شاهين في السينما:

يشارك أحمد شاهين في فيلم مطلوب عائليًا، بطولة الفنان كريم عبد العزيز وياسمين صبري، ومصطفى خاطر: سارة بركة، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، فضلًا عن ظهور مجموعة من النجوم كضيوف شرف، من أبرزهم: أحمد فهمي ونسرين أمين.

أخر أعمال أحمد شاهين

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد شاهين كان مسلسل “بنج كلي”، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا بشخصية “عصفور”، بطولة دياب، وسلمى أبو ضيف وإخراج نادين خان.