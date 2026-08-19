ضبط 71 مخالفة فى حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، والإدارات التموينية التابعة لها، حملات تفتيشية مكثفة اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية والتجارية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 71 مخالفة ومحضرًا وتقريرًا، تنوعت بين مخالفات للمخابز البلدية والأنشطة التجارية.



وشملت مخالفات المخابز تحرير 51 تقريرًا ومحضرًا، بينها 18 تقرير نقص وزن، و7 تقارير لعدم النظافة، و7 تقارير لعدم وجود قائمة تشغيل، و3 تقارير لعدم وجود سجل زيارات، وتقريران لعدم مطابقة المواصفات، وتقرير لعدم صلاحية الميزان، وآخر لعدم إعطاء بون الصرف، بالإضافة إلى 10 تقارير غلق أثناء مواعيد العمل، ومحضر تصرف في الدقيق، ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.



كما حررت الحملات 20 محضرًا للأنشطة التجارية، تضمنت 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم الالتزام بالأوزان ومزاولة نشاط دون ترخيص.



وفي إحدى الحملات، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مخبز سياحي يعمل دون ترخيص، وبحوزته 3 شكائر دقيق مدعم استخراج 87.5%، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.



وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.



وناشدت المديرية المواطنين ضرورة الحصول على فاتورة أو بون شراء، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة السلع والخبز، وعدم التعامل مع الأنشطة غير المرخصة.