في لفتة إنسانية.. محافظ الإسكندرية يستجيب لمطلب سيدة من ذوي الإعاقة

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، لقاءً جماهيريًا بديوان عام حي وسط، بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات والجهات الخدمية المعنية.

وشهد اللقاء حضور النائب السيد جمعة، والنائبة إنجي مراد، حيث استمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين من نطاقي حي وسط وحي شرق، ووجّه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع استمرار المتابعة حتى تحقيق نتائج فعلية وملموسة على أرض الواقع.

وفي استجابة مباشرة لمطالب المواطنين، نجحت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية العمل بالإسكندرية، في توفير 5 فرص عمل للشباب، من بينها 3 فرص عمل لذوي الهمم، كما شهد اللقاء تسليم عقدي عمل بصورة فورية للمستفيدين، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور، بما يعكس حرص المحافظة على تحويل مطالب المواطنين إلى استجابات فعلية وحلول ملموسة.

وفي لفتة إنسانية، استجاب المهندس أيمن عطية لمطلب إحدى السيدات من ذوي الهمم، والتي طلبت توفير كرسي متحرك كهربائي نظرًا لإعاقتها الحركية، موضحةً أنها تتمنى أن تتمكن من الذهاب إلى الكورنيش والاستمتاع به. وعلى الفور، وجّه المحافظ بالاستجابة لمطلبها والعمل على توفير الكرسي المتحرك الكهربائي، بالتعاون مع نواب الإسكندرية، النائب السيد جمعة، والنائبة إنجي مراد، في استجابة تعكس حرص المحافظة على دعم الأشخاص ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن توفير فرص العمل اللائقة للشباب وتمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل يمثلان أولوية مهمة، مشددًا على أهمية إتاحة فرص متكافئة للأشخاص ذوي الهمم، بما يعزز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

كما أكد المهندس أيمن عطية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وحسم، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات أو الاستجابة لمطالب المواطنين، وأن مصلحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع المشكلات، مؤكدًا أهمية الجدية والانضباط وسرعة الأداء، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطن السكندري.

وأوضح أن هذه اللقاءات تمثل إحدى أهم آليات التواصل المباشر بين المواطن والجهاز التنفيذي، لما توفره من فرصة للاستماع إلى المواطنين بصورة مباشرة، وفحص مطالبهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في أسرع وقت ممكن، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختُتم اللقاء بتفاعل إيجابي من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين شاركوا في عرض مطالب المواطنين ومناقشة آليات التعامل معها مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يعزز التكامل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم جهود محافظة الإسكندرية في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.