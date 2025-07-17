بمشاركة 5 منتخبات عربية.. مواعيد مباريات ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم

أقيمت اليوم، الخميس، قرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وضمت المجموعة الأولى التي تستضيفها قطر، حاملة لقب كأس آسيا 2023، لتلعب إلى جانب الإمارات وعُمان.

أما المجموعة الثانية، فسوف تستضيفها السعودية، وتضم إلى جانبها كلاً من العراق وإندونيسيا.

وتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، من أجل الانضمام إلى ستة منتخبات آسيوية سبق أن ضمنت تأهلها مسبقاً.

أما أصحاب المركز الثاني في المجموعتين، فسيلتقيان في مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب تقامان يومي 13 و18 نوفمبر، على أن يتأهل الفائز إلى الملحق العالمي، الذي يمنح بطاقة تأهل إضافية إلى كأس العالم.

مواعيد مباريات ملحق تصفيات آسيا المؤهل لكأس العالم

قطر - عمان، الأربعاء، الأربعاء 8 أكتوبر

الإمارات - عمان، السبت، السبت1 أكتوبر

قطر - الإمارات، الثلاثاء 14 أكتوبر

المجموعة الثانية

السعودية - إندونيسيا، الأربعاء 8 أكتوبر

العراق - إندونيسيا، السبت 11 أكتوبر

السعودية - العراق، 11 أكتوبر



الدور الإقصائي في الملحق

13 نوفمبر

الذهاب: ثاني المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية

18 نوفمبر

الإياب: ثاني المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى