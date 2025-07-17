مصطفى محمد يرفض العودة لمصر.. ويتمسك بالاحتراف في أوروبا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة لن يوافق على عودة مهاجم الفريق السابق مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي الحالي، لأي نادٍ مصري باستثناء الزمالك.

وأوضح المصدر أن هناك تواصلاً قد جرى بالفعل مع اللاعب، وتم إخباره باستعداد النادي لتحمل قيمة الراتب الذي قد يتقاضاه من أي نادٍ آخر داخل مصر، في حال قرر العودة، بشرط أن تكون العودة من بوابة القلعة البيضاء فقط.

وأضاف المصدر أن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، أو أي شخصية داعمة أخرى، قد تتكفل بقيمة راتب اللاعب في حال إتمام الصفقة.

من جانبه، رد مصطفى محمد على مسؤولي الزمالك مؤكدًا تمسكه بالاستمرار في مشواره الاحترافي الأوروبي، وهو نفس الموقف الذي اتخذه سابقًا حين رفض عرضًا من الأهلي.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى وجود اهتمام من الزمالك بضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، في إطار مساعيه للرد على صفقة انتقال أحمد سيد زيزو المحتملة، مؤكدًا أن "كل شيء وارد" في فترة الانتقالات الحالية.