رفض عرض الأهلي.. الغندور يفجر مفاجأة بشأن أليو ديانج

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات بشأن تجديد عقد الأهلي مع اللاعب المالي أليو ديانج.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "بعد لقاء مطول مع الكابتن محمد يوسف اليو ديانج يرفض عرض الأهلي بالتجديد مقابل ٨٠٠ الف دولار ويطلب مليون و٨٠٠ الف دولار ويبلغ كابتن يوسف بعرض سعودي وقطري".

ويُعد ديانج من الركائز الأساسية في خط وسط الأهلي منذ انضمامه، وقد أسهم في تحقيق عدة بطولات محلية وقارية، ما جعل اسمه يتردد بشكل مستمر في سوق الانتقالات الأوروبي والخليجي.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تلقي النادي الأهلي عرضا قطريًا ضخمًا؛ لضم اللاعب أليو ديانج.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: "خاص.. الأهلي تلقى عرضًا قطريًا ضخمًا لضم أليو ديانج.. ومن المقرر مناقشة الأمر مع ريبيرو الذي تمسك باستمرار اللاعب في وقت سابق".