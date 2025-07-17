العقد الأعلى.. خالد الغندور يكشف تطورات تجديد اللاعبين في الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تجديد عقود اللاعبين في النادي الأهلي، وأعلى فئة داخل الفريق.

وكتب خالد الغندور عبر “فيسبوك”: "الأهلي يمدد عقد إمام عاشور سنتين ويعطيه من بداية هذا الموسم نفس مبلغ تريزيجيه وبن شرقي مليون ونصف دولار سنويا ويبقى زيزو هو العقد الأعلى في الفريق".

وقرر الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا، الجمعة، لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

وكشف محمد يوسف، المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، آخر المستجدات المتعلقة بأزمة مهاجم الفريق وسام أبو علي، الذي يبدي رغبة في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يتمسك فيه النادي ببقائه.

وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن موقف المهاجم الفلسطيني، في ظل تعارض موقفه مع رؤية النادي الفنية، التي ترى ضرورة استمراره ضمن التشكيلة خلال الموسم المقبل.