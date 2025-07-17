مين السبب.. الدردير يثير الجدل بشأن إمام عاشور

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير الجدل، بشأن لاعب النادي الأهلي إمام عاشور وتجديد عقده خلال الموسم الجديد.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: “الصورة دي من ٤ سنين بس ووقتها إمام عاشور جدد عقده مع الزمالك ورفع قيمة عقده من ٢ مليون ل٧ مليون وكان راضي وفرحان, دلوقتي الأهلي عارض عليه ٣٠٠ مليون وهو رافض وعايز ٥٠٠ ‏حد يقدر يقول مين السبب في كده؟”.

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن بدء خطوات رسمية من إدارة الكرة لتمديد عقد نجم الفريق إمام عاشور، رغم أن عقده الحالي لا يزال يتبقى فيه ثلاث سنوات.

وأوضح يوسف أن هذا التحرك يأتي تقديرًا للدور الكبير الذي يلعبه عاشور مع الفريق، وتأثيره الإيجابي خلال الموسم الحالي.

مبادرة التجديد بدأت من إدارة الأهلي

قال يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه هو من بادر بالتواصل مع اللاعب، وأضاف: “رغم تبقي ثلاث سنوات في عقده، تواصلت مع إمام وقلت له إننا نرغب في الجلوس من أجل تمديد التعاقد”. وأشار إلى أن جلسة أولى قد عقدت بالفعل بين الطرفين، متمنيًا أن يتم إنهاء هذا الملف قريبًا وبنجاح.