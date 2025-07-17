قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطلاب الثانوية العامة 2025.. سجل باختبارات القدرات عبر هذا الرابط
ما هي علامات حسن الخاتمة؟.. 8 أمارات تدل على رضا الله
مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر
تقدّم حذر في مفاوضات غزة .. ونتنياهو يدعو للمرونة مع إسرائيل
تعزيز "الصناعة الخضراء".. وزيرا الصناعة والتخطيط يبحثان آليات التكيف مع "CBAM" وجذب التمويلات الخضراء
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بالمستهل
بيان عاجل من أحمد الشرع على اشتباكات السويداء في سوريا
سوريا تحت النار.. رسائل إسرائيلية لإيران وحزب الله وسط تصاعد المواجهة بالجنوب
سوريا .. حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات العنيفة في السويداء
آيات وأدعية تحصين النفس من شرور الشياطين.. رددها بعد صلاة الفجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أخطأت في حق الأهلي.. طارق يحيى يوجه رسائل نارية لوسام أبو علي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
يمنى عبد الظاهر

يرى طارق يحيى نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، أن وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي، أساء التصرف تجاه إدارة النادي وجماهيره.

ويكثف وسام أبوعلي، الضغط، من أجل الرحيل عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وشدد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على أن العرض الأمريكي الذي وصل للقلعة الحمراء لضم وسام، لم يلبِ احتياجات النادي، بالتزامن مع ضغط اللاعب الدولي الفلسطيني المكثف، للرحيل.

وقال طارق يحيى خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “النهار”: "الطريقة اللي بيتعامل بيها وسام مع الأهلي بتقول إن في حد مبوظله دماغه"، مشيرا: "وسام أبوعلي خسر جمهور النادي الأهلي".

وتابع: "انت دلوقتي لاعب في الأهلي، لازم تكون بتحترم النادي اللي انت فيه، وملتزم لآخر لحظة"، مضيفا: "قبل انتقال زيزو للأهلي أنا احترمته بسبب إنه كان ملتزم مع الزمالك لحد آخر ثانية".

طارق يحيى النادي الأهلي إدارة النادي وسام أبوعلي محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

منى زكي

إلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه بسبب شقة في المهندسين

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

ترشيحاتنا

حسين خضير

برلماني: مدينة الخيام في غزة طرح يستهدف طمس هوية الأرض

مجلس النواب

نواب البرلمان: التعاون مع إيطاليا في إنتاج أدوية الأمراض النادرة خطوة نحو “عدالة دوائية”

الادوية

برلماني: إنتاج أدوية الأمراض النادرة مع إيطاليا شراكة واعدة تحفظ كرامة العليل

بالصور

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد