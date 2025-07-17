أخطأت في حق الأهلي.. طارق يحيى يوجه رسائل نارية لوسام أبو علي

يرى طارق يحيى نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، أن وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي، أساء التصرف تجاه إدارة النادي وجماهيره.

ويكثف وسام أبوعلي، الضغط، من أجل الرحيل عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وشدد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على أن العرض الأمريكي الذي وصل للقلعة الحمراء لضم وسام، لم يلبِ احتياجات النادي، بالتزامن مع ضغط اللاعب الدولي الفلسطيني المكثف، للرحيل.

وقال طارق يحيى خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “النهار”: "الطريقة اللي بيتعامل بيها وسام مع الأهلي بتقول إن في حد مبوظله دماغه"، مشيرا: "وسام أبوعلي خسر جمهور النادي الأهلي".

وتابع: "انت دلوقتي لاعب في الأهلي، لازم تكون بتحترم النادي اللي انت فيه، وملتزم لآخر لحظة"، مضيفا: "قبل انتقال زيزو للأهلي أنا احترمته بسبب إنه كان ملتزم مع الزمالك لحد آخر ثانية".