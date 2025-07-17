محمد شكري: سعيد بالعودة للأهلي.. وجاهز لكل التحديات والمنافسة صعبة

عبر محمد شكري، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته الكبيرة بالعودة للأهلي من جديد، مؤكدًا أنه كان ينتظر ‏هذه اللحظة بفارغ الصبر، وكان يجتهد ويقاتل من أجل تحقيق حلمه بالعودة بجوار زملائه في ملعب التتش من جديد.‏

في حواره للموقع الرسمي ومنصات النادي تحدث الظهير الأيسر عن كواليس المفاوضات ورؤيته للمنافسة بالفريق، والأهداف التي ‏يسعى إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة، مشددًا على جاهزيته التامة لكل التحديات.‏

في البداية تحدث شكري وقال: سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي من جديد، وأتطلع إلى إضافة بصمة مع الفريق. المفاوضات لم تستغرق وقتًا بعد أن تواصل معي ‏الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، الذي أشكره على دوره الكبير في إنهاء انتقالي للنادي، وخلال الفترة الماضية كنت أصب كامل ‏تركيزي في الملعب من أجل الوصول إلى مستوى من الجاهزية، يجعلني جديرًا بتحقيق ما أسعى إليه.‏

وأضاف: كنت أضع العودة للأهلي نصب عيني دائمًا، وكنت أتطلع للوصول إلى المستوى الذي يجعلني قادرًا على التواجد مجددًا داخل ‏النادي، ولهذا لم أتردد لحظة واحدة عندما طلبني الأهلي، فالعودة كانت من بين أهم أحلامي للمشاركة مع الفريق الأول بشكل قوي، وهو ما سعيت إليه منذ عام 2007 عندما التحقت بقطاع الناشئين، وكنت أقاتل للوصول إليه، وخلال فترة الإعارة كنت أخطط للعودة من جديد.‏

وأشار شكري إلى أنه كان يتطلع للعودة بشكل مختلف وبصورة مؤثرة، مؤكدًا أنه استغل المواسم الماضية لتجهيز نفسه ‏حتى تحقق الحلم بالعودة للأهلي من جديد، واصفًا هذه الخطوة بأنه لا يجد الكلمات التي يصف بها شعوره بعد هذه العودة، وبعد أن قدم مستويات مميزة، وانضم بعدها إلى صفوف ‏المنتخب الوطني بالفترة الماضية.‏

وأكمل: تعلمت داخل الأهلي أنه لا يوجد مستحيل، وأن أتحلى دائمًا بالروح القتالية، مما ساعدني على تجاوز الأوقات الصعبة، ‏وعلاقتي بالنادي لم تنقطع طوال الفترة الماضية، وكنت أتابع مباريات الأهلي وأتمنى له التوفيق، لأنني مشجع للفريق قبل أن أكون لاعبًا ‏بين صفوفه.‏

وأشار الظهير الأيسر للأهلي إلى أنه استفاد بشدة من الفترة التي قضاها مع الفريق الأول عند تصعيده عام 2019، بعد أن اكتسب خبرة ‏المستويات المميزة في التدريبات، الأمر الذي جعله يتدرب بقوة وتركيز خلال الفترة التي قضاها خارج النادي، بعدما أصبح ذلك ‏جزءًا من شخصيته.‏

وأكمل: بالتأكيد المنافسة صعبة داخل الأهلي، لأن الفريق دائمًا يضم الأفضل في كل الخطوط، ولا يوجد لدينا مفهوم التشبع, لا ‏أحد يشارك إلا إذا كان في قمة مستواه، حتى لو استدعى الأمر توظيف لاعب من مركز آخر، وهو أمر طبيعي في الفرق الكبيرة، ويمثل ‏أحد أهم سماتها، ولا بد من امتلاك الجميع لشخصية الأهلي التي تستوجب تحمل الضغوط والثبات في المستوى بشكل عام.‏

وأضاف: قبل رحيلي عن الأهلي توجت بكل الألقاب بما في ذلك دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وبطولة الدوري، ولكني أتطلع بكل ‏قوة للفوز بها من جديد، وأن يكون لي بصمة وتأثير مباشر في تحقيقها، وخلال الفترة الماضية تمنيت التواجد في كل المباريات ‏والحصول على دعم الجماهير.‏

وألمح إلى أنه كان سعيدًا للغاية بردود فعل الجماهير عنه، وأنه يسعى لإثبات جدارته بهذه الثقة، وأن المهمة ليست سهلة بسبب ‏الضغوط العديدة، وأن الجميع على قدر المسئولية داخل النادي، وهناك رغبة من جانب اللاعبين في الفوز بكل الألقاب وإسعاد ‏الجماهير التي تمثل السند والداعم الأول في كل الأوقات.‏

واختتم: قضيت 4 مواسم نجحت خلالها في اكتساب خبرات عديدة، جعلتني واثقًا من قدرتي على تحقيق الإضافة، وأسعى لإثبات ‏نفسي بقوة، وللفوز بكل البطولات مع النادي الأهلي، الذي يفتح لأي لاعب كل الأبواب الكبيرة ‏بالتواجد في المنتخب والمشاركة بالبطولات القارية والعالمية، وأشكر جماهير الأهلي على دعمها، وأتعهد بأن أبذل كل جهدي ‏للمساهمة في الفوز بالبطولات.‏