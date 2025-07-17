رد غاضب.. الخطيب يرفض مقابلة وسام أبو علي

كشفت الناقدة الرياضية ياسمين عبدالعزيز، تطورًا جديدًا، في قضية رحيل وسام أبوعلى، مهاجم الأهلي، داخل القلعة الحمراء.

وقالت ياسمين عبدالعزيز عبر برنامج “اللعيب” الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي والمذاع عبر قناة “MBC MASR” أن وسام أبوعلى تواجد داخل مقر الأهلي في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس النادي محمود الخطيب، والذي رفض مقابلة اللاعب.

وأشارت ياسمين عبدالعزيز إلى أن الأقرب هو تنازل وسام أبوعلى عن بعض مستحقاته المالية، من أجل إقناع الأهلي بالموافقة على رحيله.

كما أكدت أن وسام أبوعلى لم يسلم جواز سفره لمسؤولي الأهلي، مع توقعات بعدم سفره مع الأهلي لمعسكر الفريق المقبل بدولة تونس، استعدادًا للموسم المقبل.

ويتصدر وسام أبوعلى المشهد، في ظل إصراره على الرحيل عن صفوف الأهلي، مع امتلاكه عرضًا أمريكيًا، وسط تأكيد مسؤولي القلعة الحمراء أن العرض لا يرتق لمطالب النادي.

وأوضحت عبدالعزيز أن أزمة وسام أبوعلى مع الأهلي وصلت إلى طريق مسدود، في ظل تمسك اللاعب بالرحيل.