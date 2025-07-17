الأزمة مستمرة.. الأهلي يغلظ العقوبة على وسام أبو علي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن وسام أبوعلي مهاجم الأهلي تغيب مجددًا عن موعد إجراء أشعة الرنين، ولم يخضع للقياسات العضلية حتى الآن، ولازالت الأمور لا يوجد فيها جديد، ولم يتلق النادي أي عرض رسمي من نادي كولومبس كرو الأمريكي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الأهلي سيتعامل بمنتهى (البرود) في ملف وسام أبوعلي، ولن يرضخ لأي ضغوط، ولن يكون هناك استسلام لأي ضغوط مطلقًا، حتى لا يُصبح ذلك نهجًا للاعبين آخرين مستقبلًا.

وأضاف: الأهلي قام بخصم 10% من عقد وسام أبوعلي بالأمس، واليوم محمد يوسف المدير الرياضي قام بتغليظ العقوبة مجددًا ضد اللاعب، ولازالت العقوبة مستمرة، والأمور لازالت في "المربع صفر" لن يتم تحريك الأمور إلا في حالة وصول عرض رسمي كبير يجعل النادي يوافق على رحيله.

وأكمل: الأمور صعبة على وسام أبوعلي، في ظل ما يقوم به اللاعب مؤخرًا، وما علمته بأن اللاعب يحاول تكرار سيناريو محمد عبدالمنعم وهذا اعتقاد خاطئ، والنادي موقفه قوي وسوف يتعامل بقوة مع الملف، خصوصا أن عقده مستمر 4 سنوات قادمة.

وزاد: النادي الأهلي سيتعامل مع الملف بشكل قوي ولن يتم التنازل عن الحقوق المالية بما يتناسب مع قيمة النادي وكواليتي وسام أبوعلي، ولكن اللاعب سيتعب كثيرًا لو استمر على نفس المنوال.

وأشار إلى أن عرض كولومبس كرو الأمريكي وصل لـ7.5 مليون دولار ولكن بشكل شفوي، ولم يتم مخاطبة الأهلي بشكل رسمي حتى الآن. كان من الممكن أن يرحل اللاعب بشكل جيد وبهدوء تام، بدلًا من اتباع هذه الأساليب، والنادي سيواجه كل ذلك بقوة.