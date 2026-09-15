الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يؤكدان قوة العلاقات المصرية السعودية وحرصهما على تعزيز التعاون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مصر.

وشهدت مراسم الاستقبال التقاط صورة تذكارية بمناسبة الزيارة، أعقبها لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريمًا لضيف مصر والوفد المرافق له.

ورحب الرئيس السيسي بزيارة الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، كما نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقدم التهنئة بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر الجاري.

من جانبه، أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ناقلًا تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس السيسي، ومشددًا على رسوخ الروابط الأخوية بين البلدين، وحرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان أن العلاقات بين مصر والسعودية لا تقبل إلا أن تكون مثلى في الإطار العربي، مشددين على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.