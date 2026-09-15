منظمة التجارة العالمية تحذر من انكماش الاقتصاد العالم 10% بحلول 2050

حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الفشل في إصلاحها قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 10 بالمئة بحلول عام 2050، في ظل ضغوط متزايدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية والسياسات الصناعية والرسوم الجمركية الأمريكية.

وقارنت المنظمة في تقريرها السنوي، الذي أصدرته اليوم ثلاثة سيناريوهات، وهي أنه حال تعزيز التعاون سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 2.9 بالمئة والصادرات بنسبة 18 بالمئة بحلول عام 2050، بينما سيؤدي التفتت الجيوسياسي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 بالمئة والصادرات بنسبة 19 بالمئة، وفي حال هيمنة اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9 بالمئة والصادرات بنسبة 27 بالمئة.

وذكر التقرير أن النظام التجاري الحالي يواجه أسوأ اضطراب له خلال 80 عاما، مشيرا إلى فشل أعضاء المنظمة في الاتفاق على خطة لإصلاحها خلال المؤتمر الوزاري في الكاميرون في مارس الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين بالمنظمة روبرت شتايجر "إن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر تكاملا ورقمية وتعددية الأقطاب وتعقيدا"، فيما ذكرت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا أن قواعد المنظمة لم تواكب اقتصادا عالميا يتغير بسرعة.