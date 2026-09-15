ارتفاع القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.2% خلال أغسطس

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم الثلاثاء نمو القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، مدفوعا بنمو الروبوتات الصناعية كأحد المنتجات المميزة.

ووفقاً للبيانات، قفز إنتاج الصناعات التحويلية عالية التقنية بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أغسطس؛ بينما ارتفع إنتاج تصنيع المعدات بنسبة 12.1%، متجاوزين نمو الناتج الصناعي الإجمالي بمقدار 11.5 نقطة مئوية و6.9 نقطة مئوية على التوالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وعلى مستوى المنتجات، قفز إنتاج الروبوتات الصناعية بنسبة 34.6% على أساس سنوي في أغسطس، بينما ارتفع إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون ومعدات الطباعة ثلاثية الأبعاد بنسبة 57.2% و29.9% على التوالي.

ويأتي هذا النمو السريع في الوقت الذي يتزايد فيه استخدام الروبوتات الصناعية ضمن مجموعة متزايدة من الصناعات في الصين.

وأظهرت بيانات أصدرها الاتحاد الصيني لصناعة الآلات في يوليو أن الروبوتات الصناعية محلية الصنع تُستخدم حالياً في 253 قطاعا صناعيا، بما يغطي أكثر من نصف إجمالي القطاعات الصناعية على مستوى البلاد.

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية الأوسع، انخفضت القيمة المضافة لقطاع التعدين بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بينما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6.1%، كما زادت القيمة المضافة لقطاعات إنتاج وإمداد الكهرباء والحرارة والغاز والمياه بنسبة 4.9%.

ومن حيث الملكية، ارتفعت القيمة المضافة للشركات المملوكة للدولة والشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة الأغلبية بنسبة 3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت القيمة المضافة للشركات الخاصة بنسبة 3.7%.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وفقا للبيانات.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين بلغ 49.8 في أغسطس، بينما بلغ المؤشر الذي يقيس توقعات الشركات بشأن الإنتاج ونشاط الأعمال 53.8، ما يشير إلى استمرار الثقة بالآفاق المستقبلية.

وخلال الفترة من يناير حتى يوليو، بلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين 4.58 تريليون يوان (نحو 677.12 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 17.6% على أساس سنوي.

ويُستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات الكبرى التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل.

وخلال مؤتمر صحفي، قال "فو لينغ هوي"، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، إن الإنتاج الصناعي في الصين ظل مستقرا خلال أغسطس رغم التقلبات في الأسواق العالمية للطاقة والمواد الخام، مدعوما بجهود الصين الرامية إلى ضمان إمدادات الطاقة ودفع التحول الأخضر قدما.

وأضاف أن الصناعات الناشئة واصلت اكتساب الزخم مع تزايد التكامل بين الابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي، مشيرا إلى أن محركات النمو الجديدة أسهمت بأكثر من 60% من الزيادة في الناتج الصناعي.