قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من رونالدو إلى صلاح.. بطل إيطاليا يقترب من قيادة طرابزون
شوقي غريب: نسعى لتوفير أجواء النجاح للمنتخبات.. و26 مدربا مصريا يحصلون على الرخصة "برو"
سلطنة عُمان ومملكة تايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
إيران وسوريا وأفغانستان على جدول مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة
وزير الخارجية العماني ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات الإقليمية
قمة الرئيس السيسي وبن سلمان.. توافق مصري - سعودي على دعم أمن واستقرار السودان
الأوقاف تنفي صحة فيديو متداول بشأن غلق مسجد الدعاء بحي الفيروز بمدينة العبور
وزير السياحة يستقبل مسؤولا فرنسيا ويستعرض كنوز توت عنخ آمون في معرض باريس
حسام حسن: أختار اللاعبين بالعدل.. وضممت حمزة عبد الكريم لقناعتي به
وزير السياحة يستقبل مسؤول فرنسي بالجناح المصري في معرض IFTM Top Resa 2026 بباريس ⁠
لافروف: أوكرانيا سينتهي بها الأمر إلى تجنيد "قسري" للنساء
لا للفضح أو التشهير.. أول تعليق من الأزهر على تصوير فتاة تشرب البيرة في تاكسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس غرفة الطباعة والتغليف: القطاع يضم أكثر من 10 آلاف شركة والتغليف يدعم 7% من صادرات مصر غير المباشرة

غرفة الطباعة والتغليف
غرفة الطباعة والتغليف
أ ش أ

أكد رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية المهندس سمير البيلي أن معرض Paper-Me مصر يمثل منصة مهمة لقطاع الطباعة والتغليف والصناعات المرتبطة به، لما يتيحه من فرصة للاطلاع على أحدث التطورات والتكنولوجيات في الصناعة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار والتبادل التجاري.

وقال البيلي، خلال افتتاح فعاليات معرض Paper-Me مصر، إن المعرض يشهد مشاركة عدد كبير من الشركات والمصنعين والمتخصصين، بما يعزز فرص التواصل بين مختلف أطراف الصناعة، ويدعم جهود تطوير القطاع ورفع قدرته على المنافسة.

وأضاف "أن أهمية المعرض تتزايد في ظل التطور المستمر الذي يشهده قطاع الطباعة والتغليف في مصر، والدور المتنامي الذي تؤديه الصناعة في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية"، مشيرا إلى أن صناعة التغليف تسهم في نحو 7% من صادرات مصر بشكل غير مباشر، من خلال ارتباطها بالعديد من الصناعات، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية.

وأوضح أن التغليف أصبح عنصرا أساسيا في منظومة الإنتاج والتسويق والتصدير، وليس مجرد مرحلة مكملة للعملية الإنتاجية، لافتا إلى أن تطور صناعة التغليف ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة، حيث يتجاوز عدد الشركات العاملة في القطاع ضمن أعضاء غرفة صناعات الطباعة والتغليف 10 آلاف شركة، وهو ما يعكس حجم الصناعة وأهميتها للاقتصاد الوطني، فضلا عن فرص النمو والتوسع التي تتمتع بها.

وتابع أن دور غرفة صناعات الطباعة والتغليف لا يقتصر على تمثيل الشركات، وإنما يمتد إلى دعمها ومساندتها وفتح المزيد من الفرص أمامها للنمو والتوسع، إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

ونوه بأن الغرفة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على مساعدة شركات القطاع في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، مع تشجيعها على تطوير قدراتها الإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، ورفع جودة المنتجات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.

وشدد على أن الغرفة ستواصل جهودها لدعم شركات القطاع ومساندتها في تحقيق النمو والتوسع، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، معربا عن أمله في أن تمثل الدورة الحالية من معرض Paper-Me مصر نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والاستثمار والنمو في قطاع الطباعة والتغليف.

رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات المصرية المهندس سمير البيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

صورة أرشيفية

البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. وارتفاع جماعي للمؤشرات بختام تعاملات الثلاثاء

الدولار

الدولار يتجاوز 52 جنيهًا في عدة بنوك.. والمصري الخليجي يسجل 52.28 جنيه

بالصور

بإطلالة أنيقة .. بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد