مصطفى شلبي يُغادر جروب “واتس آب” الزمالك.. هل انتقل إلى البنك الأهلي؟

في تطور لافت في سوق الانتقالات، بات مصطفى شلبي، جناح نادي الزمالك، على أعتاب الانتقال رسميًا إلى نادي البنك الأهلي، بعد تطورات متسارعة شهدتها الساعات الأخيرة.

تدخل حاسم من جون إدوارد

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع عبر قناة النهار الفضائية، أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، لعب دورًا محوريًا في حسم الصفقة، بعدما تدخل بشكل مباشر لإقناع اللاعب بقبول عرض البنك الأهلي وإنهاء الجدل حول مستقبله.

وأكد هشام أن تدخل إدوارد كان حاسمًا في إقناع شلبي بأن الرحيل خطوة إيجابية في مشواره الكروي، خاصة في ظل عدم ثبات مستواه مع الزمالك في الفترة الأخيرة وتراجع فرص مشاركته بشكل أساسي.



مغادرة جروب “واتس آب” إشارة واضحة

وأوضح هشام أن واحدة من أبرز الإشارات التي تؤكد قرب انتقال اللاعب هي مغادرته الجروب الخاص بلاعبي الزمالك على تطبيق “واتس آب”، وهي خطوة غالبًا ما تسبق الإعلان الرسمي عن الرحيل، وتعكس انتهاء علاقته بشكل عملي بالفريق.



الإعلان الرسمي خلال ساعات

ووفقًا للتقارير، من المنتظر أن يتم الإعلان عن انتقال مصطفى شلبي إلى صفوف نادي البنك الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة يأمل من خلالها في استعادة بريقه وتقديم مستويات أفضل.

ويُعد شلبي من أبرز اللاعبين الذين انتقلوا إلى الزمالك في السنوات الأخيرة، إلا أن تجربته لم تكن بالمستوى المنتظر، ما جعل خيار الرحيل يبدو الأنسب له وللنادي.



