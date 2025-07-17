مش بنتأخر عن ولادنا.. محمد يوسف يكشف مبادرة الأهلي تجاه إمام عاشور

أكد محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على تقدير دور وخدمات إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول، واعتزام النادي لتمديد تواجد اللاعب داخل جدران القلعة الحمراء.

وتابع محمد يوسف خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “الأهلي”: “أنا كلمت إمام وقعدت معاه من فترة، وبلغته إننا هنمدد عقده، وخلال الأيام اللي جاية هنحسم الأمر بشكل نهائي، ومفيش مشكلة في النقطة دي”.

واستكمل: “الأهلي دايما مش بيتأخر عن أولاده، وعلشان كدة قمت بالمبادرة دي، لأن إمام واحد من اللاعيبة المميزة اللي بتخدم الفريق، وبيخلي ليها وزن في الثلث الهجومي”.