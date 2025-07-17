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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أعلن محمد ثابت، المتحدث الرسمي ومسؤول الإعلام لقطاع الكرة بالنادي الأهلي، عن تقديم استقالته من منصبه خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه اختار تأجيل إعلانها احترامًا لارتباطات الفريق الرسمية، وعلى رأسها المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

توقيت الاستقالة جاء تقديرًا لظروف الفريق

وأوضح ثابت في بيان رسمي، أنه تقدم باستقالته بشكل رسمي في وقت سابق، لكنه آثر عدم إعلانها آنذاك بسبب حساسية المرحلة التي كان يمر بها الفريق، وارتباطه باستحقاقات رياضية مهمة على الساحة الدولية، أبرزها كأس العالم للأندية. 

وأكد أن قراره جاء بدافع احترامه الكامل للمنظومة التي ينتمي إليها، ولجماهير الأهلي التي تساند الفريق في كل الأوقات.

تقدير وامتنان للنادي وجماهيره

وأعرب محمد ثابت عن امتنانه الكبير للفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي، مشددًا على أنه يشعر بالفخر لكونه كان جزءًا من هذه المؤسسة الرياضية الكبيرة، ولو لفترة قصيرة.

 وأضاف: “أعتز بالفترة القصيرة التي قضيتها داخل جدران هذا الكيان العظيم، وأكن له ولمسؤوليه وجماهيره كل التقدير والاحترام.”

شكر خاص لقيادات النادي

كما وجه ثابت شكره الخاص إلى جماهير القلعة الحمراء، وإلى رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، لما وجده من دعم وتعاون طوال فترة عمله، كما خص بالشكر الكابتن محمد رمضان لدوره الكبير في ترشيحه وتيسير مهمته داخل القطاع الإعلامي بالنادي.

أمنيات بالتوفيق للمرحلة المقبلة

واختتم محمد ثابت بيانه بالتمنيات الخالصة للنادي الأهلي بمزيد من النجاحات في كافة المحافل، مؤكدًا أنه سيبقى داعمًا لهذا الكيان الكبير من موقعه الجديد، متمنيًا التوفيق لكل من يواصلون العمل داخل النادي.

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