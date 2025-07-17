قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحسن حد يعوض زيزو.. طارق يحيى يتغنى بـ أحمد عبد القادر
فئة أولى.. الأهلي يُجدد ويُعدل عقد مروان عطية
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 4 أشهر
هنيئا لمن فعل هذا الأمر قبل نومه.. تستغفر له الملائكة
محدش يشوف مرض.. أول تعليق من رحمة محسن بعد إجراء عملية جراحية
يضيق صدري.. تصريح جديد من حامد حمدان بسبب حلم اللعب للزمالك
سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه
توقف مفاوضات التجديد.. توتر العلاقة بين فينيسيوس وريال مدريد
الأهلي يتحرك لتجديد عقد إمام عاشور رغم تبقي 3 سنوات
مصرع شخصين وإصابة 3 في تصادم أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
انسحاب الجيش السوري من السويداء بعد اتفاق لوقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فئة أولى.. الأهلي يُجدد ويُعدل عقد مروان عطية

مروان عطية
مروان عطية
رباب الهواري

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا بتعديل وتمديد عقد مروان عطية، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليصبح ضمن الفئة الأولى داخل الفريق.

وجاء هذا القرار تقديرًا لما يقدمه اللاعب من أداء ثابت ومؤثر في التشكيلة الأساسية، حيث فرض نفسه كأحد العناصر التي لا غنى عنها داخل صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

زيادة المقابل المادي

كان مروان عطية يتقاضى في السابق مبلغ 7 ملايين جنيه سنويًا، إلا أن إدارة الأهلي قررت رفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 15 مليون جنيه سنويًا. 

وتأتي هذه الزيادة في المقابل المادي كنوع من التقدير لمجهودات اللاعب وانعكاسًا لمستواه الفني العالي والتزامه داخل وخارج الملعب.

سياسة استباقية للحفاظ على القوام الأساسي

ويأتي تعديل عقد مروان عطية في إطار السياسة التي يتبعها النادي الأهلي مؤخرًا، والتي تهدف إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، من خلال مكافأة اللاعبين المتميزين دون انتظار نهاية عقودهم.

وتسعى الإدارة إلى تعزيز الاستقرار الفني للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، من خلال إنهاء كافة الملفات التعاقدية التي تخص اللاعبين الأساسيين مبكرًا.


 رسالة تحفيزية لباقي اللاعبين

تحمل خطوة تعديل عقد مروان عطية أيضًا رسالة مهمة لباقي عناصر الفريق، مفادها أن الاجتهاد والالتزام داخل المستطيل الأخضر يُقابل بتقدير ملموس من جانب إدارة النادي، مما يعزز روح المنافسة والانتماء داخل الفريق، ويدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم.

بهذا التحرك، يؤكد الأهلي مرة أخرى أنه لا يدخر جهدًا في دعم لاعبيه المتميزين، والحرص على توفير الاستقرار الفني المطلوب لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية. 

مروان عطية أخبار الرياضة الأهلي أخبار الأهلي دوري نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

ميمي عبدالرازق

يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

3 أيام ورا بعض.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

مجلس الوزراء

12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟

ترشيحاتنا

لا تقبل صلاتك 40 يوما

متى لا تقبل صلاتك 40 يوما؟.. احذر فعلين شائعين يقع فيهما الكثير

الدكتور عمرو الورداني

الورداني: الضغوط النفسية والحياتية ليست شرا مطلقا بل وسيلة بناء

دار الإفتاء

هل فوائد البنوك حرام؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى
لاصحاب الدايت..طريقة عمل الزبادى اليونانى

تعرف على فوائد النعناع.. أهمها الثالثة

تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع
تعرف على فوائد النعناع

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو قبل و بعد إنقاص وزنها

حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت
حقن تخسيس أم رجيم..ويزو تثير الجدل بإنقاص وزنها الملفت

فيديو

سامح عبد العزيز

محدش يكلمني.. طليقة سامح عبدالعزيز توجه رسالة حاسمة للصحافة

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد