فئة أولى.. الأهلي يُجدد ويُعدل عقد مروان عطية

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا بتعديل وتمديد عقد مروان عطية، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليصبح ضمن الفئة الأولى داخل الفريق.

وجاء هذا القرار تقديرًا لما يقدمه اللاعب من أداء ثابت ومؤثر في التشكيلة الأساسية، حيث فرض نفسه كأحد العناصر التي لا غنى عنها داخل صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

زيادة المقابل المادي

كان مروان عطية يتقاضى في السابق مبلغ 7 ملايين جنيه سنويًا، إلا أن إدارة الأهلي قررت رفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 15 مليون جنيه سنويًا.

وتأتي هذه الزيادة في المقابل المادي كنوع من التقدير لمجهودات اللاعب وانعكاسًا لمستواه الفني العالي والتزامه داخل وخارج الملعب.

سياسة استباقية للحفاظ على القوام الأساسي

ويأتي تعديل عقد مروان عطية في إطار السياسة التي يتبعها النادي الأهلي مؤخرًا، والتي تهدف إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، من خلال مكافأة اللاعبين المتميزين دون انتظار نهاية عقودهم.

وتسعى الإدارة إلى تعزيز الاستقرار الفني للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، من خلال إنهاء كافة الملفات التعاقدية التي تخص اللاعبين الأساسيين مبكرًا.



رسالة تحفيزية لباقي اللاعبين

تحمل خطوة تعديل عقد مروان عطية أيضًا رسالة مهمة لباقي عناصر الفريق، مفادها أن الاجتهاد والالتزام داخل المستطيل الأخضر يُقابل بتقدير ملموس من جانب إدارة النادي، مما يعزز روح المنافسة والانتماء داخل الفريق، ويدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم.

بهذا التحرك، يؤكد الأهلي مرة أخرى أنه لا يدخر جهدًا في دعم لاعبيه المتميزين، والحرص على توفير الاستقرار الفني المطلوب لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.