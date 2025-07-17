محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، رحيل عبدالله بوستناجي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد يوسف، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الأهلي": ”عبدالله بوستناجي، رحل بشكل نهائي إلى نادي زد، في الميركاتو الصيفي الجاري".

وأضاف؛ "رأينا أنه لا بد من منح فرصة للاعب للمشاركة في الدوري الممتاز".

وتابع: "هناك بند في عقد انتقال عبدالله بوستناجي، لنادي زد، يمنح الأهلي الأحقية في. استعادة خدمات اللاعب في أي وقت".

وأشار: “حتى الآن أحمد عابدين ومحمد عبدالله. مستمرين مع الفريق ولا يوجد أي قرار بشأن رحيلهم”.