إبراهيم عبد الجواد يكشف سبب ابتعاد مصطفى محمد عن الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد ، كوليس ابتعاد النجم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: "الرغبة الأولى للاعب مصطفى محمد هي البقاء في أوروبا، وحال العودة إلى مصر يفضل نسبيًا الانتقال إلى بيراميدز حتى لا تتأثر علاقته بجماهير الزمالك بعكس انتقاله للنادي الأهلي".

وأضاف: "بيراميدز يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد خاصًة بعد اقتراب فيستون مايلي من الرحيل".

وختم: "بيراميدز قدم عـرضًا مضاعفًا للعرض المقدم للنادي الأهلي للحصول على مصطفى محمد".