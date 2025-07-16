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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد يوسف يكشف حقيقة فرض عقوبات على لاعبي الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية

لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
حمزة شعيب

 

نفى محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، ما تردد حول توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب توديع منافسات كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

وفي تصريحات عبر قناة النادي، شدد يوسف على أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح تمامًا، قائلاً:"لم يصدر عن مجلس الإدارة أي قرار بمعاقبة اللاعبين ماليًا، بل على العكس، الجميع أشاد بالمجهود الذي قدموه، خاصة في مواجهتي إنتر ميامي وبورتو، حيث ظهر الفريق بشكل جيد رغم الخروج المبكر".

وأرجع المدير الرياضي للأهلي الخروج من البطولة إلى عدة أسباب خارجة عن الإرادة، أبرزها سوء الحظ، وضغط مواعيد المباريات، بالإضافة إلى الأحوال الجوية غير المستقرة خلال فترة المنافسات، مؤكدًا أن هذه الظروف أثرت بشكل مباشر على أداء الفريق.

يوسف: "اللاعبون لم يخطئوا في التسوق"

وعن الصور التي انتشرت لبعض اللاعبين وهم يتجولون للتسوق بعد الهزيمة أمام بالميراس، أوضح يوسف أن ذلك كان ضمن البرنامج الترفيهي المحدد مسبقًا من الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن هذا النشاط لم يكن رد فعل على نتيجة المباراة، بل جزءًا من خطة الإعداد والسفر التي وُضعت قبل انطلاق البطولة.

وختم يوسف حديثه بالتأكيد على أن إدارة النادي تقف خلف اللاعبين وتدعمهم، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.

الأهلي محمد يوسف لاعبي الأهلي مونديال الأندية

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