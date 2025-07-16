طارق يحيى: أتمنى تعاقد الزمالك مع أحمد عبد القادر

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أنه يتمنى تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو من أبرز العناصر القادرة على تعويض زيزو في مركز الجناح وهو يمتاز بالمهارة والسرعة.

وقال عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة النهار الفضائية: كولر "خلص" على أحمد عبدالقادر رغم أنه يمتلك مزايا عديدة، وهو قادر على صناعة الفارق في المباريات مثلما كان يفعل مؤمن زكريا خلال فترة وجوده في الملعب، وعبدالقادر لو انتقل للزمالك سيكون إضافة حقيقية، ولا يوجد أزمة في التفاوض مع الأهلي لضمه.

وأضاف أن الأهلي لا يريد انتقال عبدالقادر بسهولة إلى الزمالك، لكن الاحترافية لو كانت متوافرة في مصر، كان من الممكن ان يتفاوض الناديين على انتقال عبدالقادر إلى المنافس.

وأكمل أن الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب، واللاعب فقط هو من يخسر في حالة مغادرة نادٍ كبير، وزيزو لو انتقل لأي دولة خليجية للأهلي لن تكون نفس "البروباجندا" التي حصلت عند انتقاله للزمالك.

وزاد: لو الأهلي وصل له عرض بـ7.5 مليون دولار يجب بيع وسام أبوعلي فورًا، مع وجود نسبة في بيعه مستقبلًا. وطريقة تعامل اللاعب ليست احترافية، ويبدو أن هناك من يلعب في رأسه، فقد خسر جمهور النادي، كان عليه الالتزام حتى اللحظة الأخيرة.

وواصل: زيزو كان ملتزم في التدريبات حتى وقت الأزمة التي حدثت وقتها وانزال صورته وغيرها من الازمات الآخرى.

وأتم: جمهور الزمالك لن يتقبل فكرة انتقال مصطفى محمد للأهلي، ولذلك عند عودته لمصر يجب ان يسعى الزمالك بكل قوة للتعاقد معه. وبالتأكيد قرار اللاعب ذاته والجانب المالي سوف يحسمان مصيره، وفي النهاية اتوقع عودته للزمالك في حالة قرر الانضمام لفريق مصري مستقبلا.