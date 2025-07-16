خطوة واحدة تعرقل انتقال رودريجو لفريق آرسنال خلال الانتقالات الصيفية

يعيش البرازيلي رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد، حالة من الغموض بشأن مستقبله مع الفريق، بعد أن تراجع دوره بشكل ملحوظ تحت قيادة المدير الفني الجديد تشابي ألونسو.

ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان ضمن التشكيلة الأساسية في فترات سابقة، إلا أن مشاركته خلال النصف الثاني من الموسم الماضي كانت محدودة حتى تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، فيما لم يظهر حتى الآن أنه من ضمن خطط المدرب الجديد.

بحسب ما أوردته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن نادي آرسنال أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع رودريجو، ضمن خطة تدعيم صفوفه قبل انطلاق موسم 2025-2026. لكن مصادر مقربة من النادي اللندني أكدت أن إتمام الصفقة أصبح معقدًا على أكثر من صعيد.

ويرى المدرب ميكيل أرتيتا أن رودريجو يملك المهارات التي تتماشى مع أسلوب لعب "الجانرز"، إلا أن التأخير في حسم موقفه من قبل ريال مدريد، وتراجع مستواه البدني، دفع آرسنال للنظر في خيارات هجومية بديلة، أبرزها نوني مادويكي من تشيلسي، وفيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينغ لشبونة.

ريال مدريد يحدد شروطه لرحيل رودريجو

من جانبه، لا ينوي ريال مدريد التفريط في خدمات رودريجو إلا في حال طلب اللاعب نفسه الرحيل، وقد حدد النادي مبلغ 100 مليون يورو كقيمة للصفقة، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا لمعظم الأندية المهتمة، بمن فيهم آرسنال.