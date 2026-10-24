42 رحلة دولية إلى مطار مرسى علم اليوم.. تدفق السائحين الأوروبيين على شواطئ البحر الأحمر

تستقبل مدينة مرسى علم، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، دفعة جديدة من السائحين القادمين من الخارج، مع وصول 42 رحلة طيران دولية إلى مطار مرسى علم الدولي، تقل آلاف الزائرين من جنسيات مختلفة لقضاء عطلاتهم في المنتجعات السياحية المطلة على البحر الأحمر.

رحلات أوروبية تدعم حركة السياحة

وتأتي الرحلات الوافدة من عدد من المطارات الأوروبية، بالتزامن مع استمرار الإقبال على المقومات السياحية التي تتمتع بها مرسى علم، بداية من الشواطئ ذات المياه الصافية والشعاب المرجانية النادرة، وصولًا إلى مواقع الغوص والجزر البحرية والمحميات الطبيعية.

وتجذب المدينة شرائح متنوعة من السائحين، خاصة محبي الغوص والأنشطة البحرية والطبيعة، بفضل ما توفره من تجارب سياحية متنوعة ومنتجعات وفنادق تستقبل الزائرين من مختلف الجنسيات.

تسهيلات لاستقبال الوفود السياحية

وتواصل الجهات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تنفيذ إجراءات استقبال الرحلات القادمة وتيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين، بما يدعم انسيابية حركة الركاب ويسهم في تعزيز النشاط السياحي بجنوب محافظة البحر الأحمر.

ويعزز استمرار الرحلات الدولية مكانة مرسى علم بين المقاصد السياحية المصرية، في ظل تنوع مواردها الطبيعية والبحرية التي تجذب الزائرين من الأسواق الأوروبية وغيرها.