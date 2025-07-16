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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو العلا: مصطفى شلبي مؤثر ويجب دعمه.. وتذكروا علاء وأوباما

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي
حسام الحارتي

أكد محمد أبوالعلا نجم نادي الزمالك السابق ومُقدم برنامج "زملكاوي"، أن لاعبي الفريق الأبيض دائما مظلومين إعلاميًا على مدار السنوات الماضية.

وقال أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شلبي لاعب في الوقت الحالي بنادي الزمالك وهو من أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي، وهو لاعب مؤثر بالأرقام للفريق وساهم في الحصول على بطولة كأس مصر".

وأضاف: "من وجهة نظري يجب أن لا نضغط على اللاعبين بطريقة سلبية وأرفض الهجوم على مصطفى شلبي بهذا الشكل وتذكروا مع حدث مع محمود علاء حتى رحل عن النادي وأيضا يوسف أوباما".

مصطفي شلبي الزمالك محمد أبو علاء أخبار الزمالك أخبار الرياضة

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