السيطرة على حريق بمكتب الشئون الاجتماعية في البداري بأسيوط

​سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط على حريق نشب داخل مبنى مكتب الشئون الاجتماعية في مركز البداري وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

​تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في مبنى مكتب الشئون الاجتماعية بمركز ومدينة البداري.

​وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى محل الواقعة بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بمركز ومدينة البداري، وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المباني المجاورة، وتنفذ حالياً أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

​وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر بالواقعة، واُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وبيان سبب الحريق وحصر التلفيات.