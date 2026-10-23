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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. تجميل وتشجير ورفع كفاءة الشوارع بمدخل قرية الزاوية ضمن مبادرة بلدنا جميلة

تجميل وتشجير ورفع كفاءة الشوارع بمدخل قرية الزاوية ضمن مبادرة “بلدنا جميلة”
تجميل وتشجير ورفع كفاءة الشوارع بمدخل قرية الزاوية ضمن مبادرة “بلدنا جميلة”
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار مبادرة "بلدنا جميلة"، التي تستهدف تحسين المظهر الحضاري، والارتقاء بالبيئة العمرانية، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس المركز، تواصل أعمال التجميل والتطوير بمدخل قرية الزاوية التابعة للوحدة المحلية لقرية ريفا، بمشاركة محمد سيد، رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الدهانات والتشجير ورفع كفاءة المظهر العام بالمنطقة، بما يعكس الاهتمام بتطوير المداخل والطرق الحيوية وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وأشار  علوان إلى أن الأعمال الجارية تشمل دهان البلدورات وحواجز النيوجيرسي، ورفع كفاءة الأرصفة، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير والتجميل، مع استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، ورصد الاحتياجات اللازمة لضمان إنجاز الأعمال بكفاءة وتحقيق المستهدف منها.

وأضاف المحافظ أن مبادرة "بلدنا جميلة" تمثل إحدى آليات العمل الميداني لتحسين الصورة البصرية للشوارع والمداخل، وتعزيز المشاركة في الحفاظ على نظافة وجمال المناطق السكنية، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الوحدات المحلية وفرق العمل المختصة لضمان استدامة أعمال التطوير والحفاظ على ما يتم إنجازه.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومواصلة أعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة الشوارع والطرق بمختلف أنحاء المحافظة، مع الاهتمام بالصيانة الدورية والمظهر العام، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية منظمة وجاذبة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الحضاري للقرى والمراكز.

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