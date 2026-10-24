إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا – القصير.. ونقلهم إلى المستشفى

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق سفاجا – القصير بمحافظة البحر الأحمر، عند الكيلو 40، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى القصير التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كسور وإصابات خطيرة بين المصابين

وكشفت بيانات طوارئ مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر عن إصابة نوال السيد أحمد، 27 عامًا، بكسر في عظام الجمجمة وكسر بالذراع والفخذ الأيسر، فيما أصيبت دنيا حمدي عبد المتعال، 30 عامًا، بشرخ في عظام الجمجمة وكسور بالفقرات والضلوع، إلى جانب استرواح هوائي وتجمع دموي بالرئة.

كما شملت قائمة المصابين قمر أسامة عبد الفتاح، 30 عامًا، التي تعرضت لكسر بالحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبده صالح، 30 عامًا، الذي أصيب بكدمات وسحجات متفرقة، بالإضافة إلى خالد محمد أحمد، 29 عامًا، الذي تعرض لكسر بالفك العلوي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى القصير التخصصي

وكانت طوارئ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب السيارة، وعلى إثره جرى التعامل مع الواقعة ونقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى القصير التخصصي.

وأُجريت للمصابين الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لتقييم حالتهم وتحديد أوجه الرعاية الطبية المطلوبة، فيما جرى تحرير محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.