أمامه خيارين.. الأهلي يعلن آخر تطورات رحيل وسام أبو علي عن الفريق

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، آخر المستجدات المتعلقة بأزمة مهاجم الفريق وسام أبو علي، الذي يبدي رغبة في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يتمسك فيه النادي ببقائه.

وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن موقف المهاجم الفلسطيني، في ظل تعارض موقفه مع رؤية النادي الفنية، التي ترى ضرورة استمراره ضمن التشكيلة خلال الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل الأهلي توقيع عقوبة جديدة على اللاعب بعد تغيبه عن مران الفريق الأخير، في تصعيد واضح للأزمة.

مفاجأة بشأن عرض وسام أبو علي

وفي تصريحات عبر قناة النادي، قال محمد يوسف: "وسام أبو علي تقدم بعرض للرحيل، لكنه لم يرقَ للمطالب المالية التي حددها الأهلي، لذلك تم رفضه، كما أن الالتزام بمواعيد التدريبات عنصر أساسي، ووسام لا يزال لاعبًا في الفريق".

وأوضح يوسف أن اللاعب لم يلتزم بالحضور بعد مباراة بورتو، رغم تعليمات الجهاز الطبي بخضوعه لجلسات علاجية، مضيفًا: "تغيب لمدة يومين، وتم تطبيق لائحة العقوبات، ثم ضُوعفت العقوبة في اليوم التالي بسبب استمرار غيابه".

وعن موقف النادي من احتمالية رحيله، أوضح يوسف: "العروض التي تلقيناها لا تفي بطموحات الأهلي، وحتى هذه اللحظة لم يعد وسام إلى التدريبات، ونحن بين خيارين: إما استمرار تطبيق اللائحة، أو النظر في رحيله؛ حال استيفاء الشروط المطلوبة".

وختم المدير الرياضي تصريحاته بالتأكيد أن مستقبل اللاعب مرهون بالالتزام والانضباط، أو تقديم عرض يرضي إدارة النادي.