تجديد الثقة في هدى عبد العال مديرا لإدارة العجوزة التعليمية

جددت مديرية التربية و التعليم بمحافظة الجيزة برئاسة سعيد عطية الثقة في هدى عبد العال مدير إدارة العجوزة التعليمية للسنة الثالثة علي التوالي لتبدأ مرحلة جديدة من العمل من اجل النهوض بالعملية التعليمية و استكمال ما تحقق خلال المرحلة الماضية لاسيما و إن ادارة العجوزة التعليمية من الادارات المتميزة علي مستوي المحافظة بل انها تأتي في طليعة الأدوات التعليمة و تحتل المراكز الأولي في مختلف الملفات و طلابها من اوائل الثانوية العامة .



و أعربت هدي عبد العال عن سعادتها الكبيرة بتجديد الثقة بها ووجهت الشكر إلي سعيد عطية وكيل وزارة التربية و التعليم بالجيزة و أثنت علي الدور الكبير الذي يقوم به لتحقيق نهضة تعليمية مختلفه و الارتقاء بجودة التعليم في اطار السياسيات العامة لتوجيهات الدولة المصرية الخاص بإعطاء التعليم الأولوية .



كما أشادت بدور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة و ثمنت دوره الكبير في رعاية التعليم بالمحافظة.



و قالت مدير ادارة العجوزة التعليمية المرحلة القادمة صعبة و تحتاج إلي جهد كبير للحفاظ علي ما تحقق و إضافة المزيد من الإنجازات و النهوض بمستوي المعلم و الطالب .