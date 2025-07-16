إسلام الشاطر يصدم الجماهير: وسام أبو علي خارج الأهلي

علق إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق، علي أنباء رحيل النجم الفلسطيني وسام أبوعلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكتب إسلام الشاطر عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: “وسام أبوعلي خارج النادي الأهلي”.

وبات النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على بعد خطوات من الانتقال إلى كوزموس كرو الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إن كوزموس كرو رفع عرضه لشراء وسام أبوعلي إلى ما يقارب 8 ملايين دولار بخلاف بعض الامتيازات الأخرى، وأن هناك خلافا في طريقة دفع المقابل المالي وقد تتم الصفقة في غضون ساعات قليلة".

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي لعب مع الأهلي 60 مباراة في مختلف البطولات سجل 38 هدفا وصنع 10 أهداف.