إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي

بات النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك : "وسام أبو علي يبلغ عدد من زملائه بالرحيل عن الأهلي للدوري الأمريكي خلال ساعات".



وكان قد بات الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي بعد خطوات من الانتقال إلى كوزموس كرو الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن كوزموس كرو رفع عرضه لشراء وسام أبوعلي إلى ما يقارب 8 ملايين دولار بخلاف بعض الامتيازات الأخرى.



وأضاف:" هناك خلاف في طريقة دفع المقابل المالي وقد تتم الصفقة في غضون ساعات قليلة.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي لعب مع الأهلي 60 مباراة في مختلف البطولات سجل 38 هدف وصنع 10 اهداف.