أحمد حسن يكشف عن حقيقة رغبة وسام أبوعلي في الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن حقيقة رغبة اللاعب وسام أبو علي في الرحيل عن الأهلي.

وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر مقرب من وسام أبو علي وأسرة اللاعب :"الراتب الضخم وراء إصراره على الرحيل عن الأهلي".

بات الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي بعد خطوات من الانتقال إلى كوزموس كرو الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن كوزموس كرو رفع عرضه لشراء وسام أبوعلي إلى ما يقارب 8 ملايين دولار بخلاف بعض الامتيازات الأخرى.



وأضاف:" هناك خلاف في طريقة دفع المقابل المالي وقد تتم الصفقة في غضون ساعات قليلة.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي لعب مع الأهلي 60 مباراة في مختلف البطولات سجل 38 هدف وصنع 10 أهداف.