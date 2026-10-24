نجم زد: إيهاب جلال صاحب الفضل عليٌ في مسيرتي الكروية

أكد أحمد الصغيري لاعب نادي زد إف سي الحالي وأسوان وفاركو السابق، أن بداياته كانت في ناشئي نادي مصر للمقاصة، بعدها انضم لنادي أسوان ولعب هناك موسمين، ثم انتقل لنادي فاركو لمدة 3 سنوات قبل أن يتواجد حاليًا مع نادي زد إف سي.

وتابع "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الراحل إيهاب جلال هو المدرب الأكثر تأثيرًا في مسيرتي الكروية، تدربت تحت قيادته في مصر للمقاصة وفي فاركو، واستفدت من خبراته وشخصيته الكثير في الكورة وخارج الكورة.

وأضاف لاعب فاركو السابق: كذلك كابتن مجدي عبد العاطي من المدربين الذين يرتبط اسمي بهم، تدربت تحت قيادته في فاركو وطلبني بالاسم في زد إف سي، هو شخصية جميلة داخل وخارج الملعب، مدرب كبير استفدت كثيرًا من خبراته وشخصيته، وكان شايف في نفسي حاجات لم أكن أعلم عنها شيء، تشرفت بالعمل معه وأتمنى له التوفيق والعمل قريبًا في أكبر الأندية.

وواصل لاعب أسوان السابق: مبسوط طبعًا بثقة كابتن مجدي عبد العاطي في قدراتي وإمكانياتي، وإنه يراني أفضل لاعب خط وسط في مصر، وبشعر أنني يجب أن اجتهد أكثر وأدوس على نفسي أكثر عشان أقنع الناس إني استاهل فرصة اللعب في نادي من أندية القمة، والناس تتكلم عني بشكل أفضل.

واختتم أحمد الصغيري حديثه: الزمالك قادر على المنافسة بكل قوة وتكرار إنجاز الموسم الماضي، والأهلي وبيراميدز هما الأفضل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لديهما إمكانيات تمكنهما من استقدام أي لاعب يساعد الفريق، وكلاهما يمتلك فريقين.