طبيعي أن يكون عنده طموح.. مي حلمي تدافع عن وسام أبو علي

دافعت الإعلامية مي حلمي، عن وسام أبو علي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، مؤكدة على حقه في الإنتقال إلى ناد آخر.

وكتبت مي حلمي عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "وسام أبو علي حقه، وصعب انك تغصب لاعب على البقاء أو أنه يلعب ولا هتاخد منه ولا هيديلك مدام خد قرار الرحيل، مش هتاخد منا ولا هيديلك، وطبيعي جدا ان يكون عنده طموح بعيدا عن كلمه هو كان مين قبل الاهلي، ماهو جي النادي عشان يكون اومال هو جي ليه عشان يقعد علي الدكة، اثبت نفسه مهارته ثم يريد الاحتراف حال الدنيا، ثم داين تدان، تذكر عزيزي المتفرج كل ما تزعل علي لاعب انه ازاي النادي عمله تذكر كلمة السر زيزو + حقه كلاعب، حتي لو كان فين قبل مايجي النادي، داين تدان ودي كلمة حق ليس إلا".

تصاعد أزمة وسام أبو علي في الأهلي



كشف الصحفي الرياضي إسلام صادق عن تصاعد أزمة وسام أبوعلي في الأهلي عبر حسابه الرسمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب اسلام صادق: تصاعد أزمة وسام أبوعلي في الأهلي بعد رفض إنتقاله للدوري الأمريكي.. اللاعب يؤكد إصابته بالضامة ويوسف يهدده بالغرامة المالية!.

وكشف عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي بموقع "صدى البلد" عن توقيع إدارة النادي الأهلي ثلاث عقوبات مالية على المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرا بخصوص ملف استمراره مع الفريق وضغوط اللاعب للخروج للاحتراف.

وقال أبو علم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ملعب أون” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إن العقوبات جاءت بعد سلسلة من التصرفات التي اعتبرتها إدارة الأهلي مخالفة للوائح الداخلية للنادي.

وأوضح أبو علم أن اللاعب ارتكب ثلاث مخالفات متتالية، استوجبت فرض غرامة مالية ضخمة، موزعة على النحو التالي:

• أولًا: غرامة على خلفية منشور نشره اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على رفض النادي للعروض التي تلقاها للرحيل.

• ثانيًا: غرامة بسبب غيابه عن جلسة القياسات البدنية التي كان مقررًا لها أول أمس الإثنين.

• ثالثًا: غرامة أخرى نتيجة تخلفه عن إجراء فحص الرنين المغناطيسي الذي كان محددا له أمس الثلاثاء.

وأشار أبو علم إلى أن مجموع الغرامات الثلاثة وصل إلى 80 ألف دولار، مؤكدا أن إدارة الأهلي تتعامل بحزم في مثل هذه الأمور، وتطبق اللوائح على جميع اللاعبين دون تفرقة أو استثناء، مهما كان اسم اللاعب أو قيمته الفنية.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الجدل حول مستقبل وسام أبو علي مع القلعة الحمراء، خاصة في ظل استمرار تعثر مفاوضات استمرار اللاعب، وعدم حسم موقفه النهائي حتى الآن.