إسلام صادق: تعيين وكيل أحمد عيد لاعب المصري مديرا للتعاقدات في الزمالك يثير أزمة

كشف الإعلامي إسلام صادق عن وجود أزمة حادة داخل القلعة البيضاء بسبب تعيين وكيل أحمد عيد لاعب المصري مديرا للتعاقدات .

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"تعيين وكيل أحمد عيد لاعب المصري مديرا للتعاقدات في الزمالك يثير أزمة حادة بالقلعة البيضاء ".

وأضاف :"ومجاملات في تعيين أفراد بالجهاز الإداري بفريق الكرة ومترجم المدرب البلجيكي!".



تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة كأس السوبر المصري وذلك بعد تحديد 4 فرق للمشاركة في البطولة وهم الأهلي بطل الدوري، الزمالك بطل كأس مصر، بيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة السوبر المصري ستقام بنفس اللائحة القديمة بمشاركة أربعة فرق، وهي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر وبيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري وكأس مصر.